Панарин продлил результативную серию до пяти матчей. Это рекордная серия «Рейнджерс» с сезона-2011/12

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

30-летний россиянин забросил шайбу на 30-й минуте. Таким образом, Панарин продлил результативную серию до пяти матчей. Это рекордная серия для игроков «Рейнджерс» с сезона-2011/12, когда это сделал Брэд Ричардс.

На данный момент Панарин отыграл во всех пяти матчах «Рейнджерс» и с 11 (3+8) очками является лучшим бомбардиром и ассистентом лиги.