Российский нападающий Артемий Панарин сделал две передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5) и вернул себе третье место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. Форвард «Рейнджерс» стал 11-м российским игроком, набравшим 90 очков в регулярке. Александр Овечкин и Павел Буре набирали 90 баллов по пять раз в карьере, Евгений Малкин выдал четыре сверхрезультативных сезона. (Кирилл Бурдаков)

Российские игроки, набиравшие 90 очков в регулярном чемпионате:

Игрок Клубы Сезоны «90+» Рекорд (сезон) Александр Овечкин «Вашингтон» 5 112 (2007/08) Павел Буре «Ванкувер», «Флорида» 5 110 (1992/93) Евгений Малкин «Питтсбург» 4 113 (2008/09) Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 2 128 (2018/19) Александр Могильный «Баффало», «Ванкувер» 2 127 (1992/93) Сергей Федоров «Детройт» 2 120 (1993/94) Илья Ковальчук «Атланта» 2 98 (2005/06) Павел Дацюк «Детройт» 2 97 (2007/08, 2008/09) Алексей Ковалев «Питтсбург» 1 95 (2000/01) Алексей Яшин «Оттава» 1 94 (1998/99) Артемий Панарин «Рейнджерс» 1 90 (2019/20)

* Клубы, в составе которых набирал 90 очков.