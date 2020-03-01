Панарин — 11-й россиянин, который набрал 90 очков за сезон
Российский нападающий Артемий Панарин сделал две передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5) и вернул себе третье место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. Форвард «Рейнджерс» стал 11-м российским игроком, набравшим 90 очков в регулярке. Александр Овечкин и Павел Буре набирали 90 баллов по пять раз в карьере, Евгений Малкин выдал четыре сверхрезультативных сезона. (Кирилл Бурдаков)
Российские игроки, набиравшие 90 очков в регулярном чемпионате:
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны «90+»
|
Рекорд (сезон)
|
Александр Овечкин
|
«Вашингтон»
|
5
|
112 (2007/08)
|
Павел Буре
|
«Ванкувер», «Флорида»
|
5
|
110 (1992/93)
|
Евгений Малкин
|
«Питтсбург»
|
4
|
113 (2008/09)
|
Никита Кучеров
|
«Тампа-Бэй»
|
2
|
128 (2018/19)
|
Александр Могильный
|
«Баффало», «Ванкувер»
|
2
|
127 (1992/93)
|
Сергей Федоров
|
«Детройт»
|
2
|
120 (1993/94)
|
Илья Ковальчук
|
«Атланта»
|
2
|
98 (2005/06)
|
Павел Дацюк
|
«Детройт»
|
2
|
97 (2007/08, 2008/09)
|
Алексей Ковалев
|
«Питтсбург»
|
1
|
95 (2000/01)
|
Алексей Яшин
|
«Оттава»
|
1
|
94 (1998/99)
|
Артемий Панарин
|
«Рейнджерс»
|
1
|
90 (2019/20)
* Клубы, в составе которых набирал 90 очков.