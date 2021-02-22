Представитель отеля в Риге рассказал, что инцидента с Панариным в 2011 году не было

Латвийский журналист Айвис Калниньш в Twitter поделился информацией по поводу ситуации, связанной с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Калниньш написал, что связался с местными властями, гостиницей, в которой работает бар, где мог бы произойти предполагаемый инцидент.

«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было.

Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров и проведете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», — пишет журналист.

22 февраля стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги временно не будет играть за команду.

В «Рейнджерс» отметили, что Панарин отрицает все обвинения, и назвали произошедшее попыткой запугать игрока. Также в клубе отметили, что россиянин потрясен произошедшим, поэтому он проведет некоторое время вне клуба. В клубе из Нью-Йорка выразили свою поддержку хоккеисту, а также пообещали оказать помощь в поиске источника этих необоснованных обвинений.