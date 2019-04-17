Пачиоретти, Дюбуа, Коннор – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в первом раунде плей-офф НХЛ.

Первой звездой признан форвард "Вегаса" Макс Пачиоретти, который в матче с "Сан-Хосе" (5:0) набрал 4 (2+2) очка.

Второй звездой стал нападающий "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачу в игре с "Тампой" (7:3, 4-0).

Третьей звездой назван форвард "Виннипега" Кайл Коннор, который набрал 2 (1+1) очка в матче с "Сент-Луисом" (2:1 ОТ, 2-2).

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