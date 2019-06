Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн поддержал "Сент-Луис" перед решающим матчем финала Кубка Стэнли с "Бостоном". Музыкант выложил фотографию в джерси "блюзменов", подписав "Вперед, Сент-Луис".

В 2011 году Осборну подарили свитер "Вашингтона", а его песня Let Me Hear You Scream звучала на арене действующих чемпионов, когда игроки возвращались из раздевалок на лед после перерыва.

