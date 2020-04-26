Ожиганов считает, что Барабанову будет тяжело пробиться в первые два звена «Торонто»

Защитник СКА Игорь Ожиганов высказался о переходе нападающего Александра Барабанова в «Торонто». Ожиганов выступал за канадский клуб в прошлом сезоне.

— Барабанов ни разу не спрашивал о «Торонто», — цитирует Ожиганова «Спорт уик-энд». — Отговорить его не пытался, это же его выбор. Может почувствовал, что ему надо именно туда. «Торонто» — это классная организация, это центр хоккейного мира, в этом городе люди больны хоккеем. Просто побывать там классно. Дай Бог, чтобы у него все получилось, чтобы он заиграл там.

Мне тяжело давать советы. Просто в «Торонто», если честно, очень хороший подбор действительно качественных нападающих. В первые два звена будет тяжело пробиться. Но если пробьется, то у него будут такие партнеры, что все пойдет отлично.

Возможные ссылки в АХЛ? У каждого, кто едет туда, все по-своему. Кто-то готов начинать с АХЛ, кто-то понимает, что, если его спустят в АХЛ, он сразу вернется в Россию. Но если перед тобой есть цель остаться в НХЛ, то возможная игра в АХЛ не должна становиться проблемой.