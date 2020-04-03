Овечкины, Павлюченко, Самедов и Погребняк снялись в новом клипе Бузовой

Российская певица Ольга Бузова сняла новый клип. Песня называется «Давай останемся дома».

В клипе снялись форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой и сыном, футболисты Роман Павлюченко, Александр Самедов и Павел Погребняк, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов, Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили и другие известные люди.

34-летняя Ольга Бузова — бывшая жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.