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Овечкины, Павлюченко, Самедов и Погребняк снялись в новом клипе Бузовой

3 апреля 2020, 23:57
Ольга Бузова. Фото Instagram.
Ольга Бузова. Фото Instagram.
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Российская певица Ольга Бузова сняла новый клип. Песня называется «Давай останемся дома».

В клипе снялись форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой и сыном, футболисты Роман Павлюченко, Александр Самедов и Павел Погребняк, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов, Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили и другие известные люди.

34-летняя Ольга Бузова — бывшая жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.

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