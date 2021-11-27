Овечкину вручили шайбу, которой он сделал хет-трик в ворота «Флориды»

Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину подарили шайбу, которой он сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

Хет-трик в ворота «Пантерз» стал для 36-летнего россиянина первым в сезоне-2021/22 и 28-м в карьере. Теперь Овечкин занимает шестое место по количеству хет-триков в истории НХЛ.

ovi's list of accomplishments longer than a cvs receipt at this point pic.twitter.com/MnMPsaIJYT — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

Также Овечкин поднялся на 26-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на его счету 1356 очков в лиге.