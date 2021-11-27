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Овечкину вручили шайбу, которой он сделал хет-трик в ворота «Флориды»

08:13
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Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину подарили шайбу, которой он сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

Хет-трик в ворота «Пантерз» стал для 36-летнего россиянина первым в сезоне-2021/22 и 28-м в карьере. Теперь Овечкин занимает шестое место по количеству хет-триков в истории НХЛ.

Также Овечкин поднялся на 26-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на его счету 1356 очков в лиге.

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Иван Торопцев все материалы автора
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