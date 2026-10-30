Овечкину в Нэшвилле подарили гитару и устроили церемонию чествования на 8-й минуте матча
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» устроил церемонию в честь российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.
На 8-й минуте встречи игра была остановлена, чтобы поприветствовать 41-летнего россиянина, являющегося лучшим бомбардиром в истории лиги. Сегодняшняя игра для Овечкина стала последней в Нэшвилле, так как он планирует завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.
Также перед игрой советник «Нэшвилла» Барри Тротц и капитан «Предаторз» Роман Йози вручили Овечкину подарок — именную гитару с логотипами обоих клубов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|16
|12
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Юта
|15
|9
|6
|18
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|16
|9
|7
|20
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|15
|7
|8
|15
|5
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|6
|Калгари
|14
|6
|8
|12
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
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|3.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|3 : 5
|3.11
|03:00
|Бостон – Вегас
|3 : 2 Б
|3.11
|04:00
|Чикаго – Колорадо
|- : -
|3.11
|05:00
|Сан-Хосе – Калгари
|- : -
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