Овечкину в Нэшвилле подарили гитару и устроили церемонию чествования на 8-й минуте матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» устроил церемонию в честь российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

На 8-й минуте встречи игра была остановлена, чтобы поприветствовать 41-летнего россиянина, являющегося лучшим бомбардиром в истории лиги. Сегодняшняя игра для Овечкина стала последней в Нэшвилле, так как он планирует завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.

Также перед игрой советник «Нэшвилла» Барри Тротц и капитан «Предаторз» Роман Йози вручили Овечкину подарок — именную гитару с логотипами обоих клубов.