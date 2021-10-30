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Овечкину осталось забросить 2 шайбы до рекорда Халла в НХЛ

05:13
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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«Вашингтон» обыграл «Аризону» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В концовке встречи российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу.

Таким образом, Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (739 — 741).

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика