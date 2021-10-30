Овечкину осталось забросить 2 шайбы до рекорда Халла в НХЛ
05:13
«Вашингтон» обыграл «Аризону» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В концовке встречи российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу.
Таким образом, Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (739 — 741).
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