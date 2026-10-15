Овечкину осталось набрать 10 очков до отметки 1700 в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приблизился к отметке 1700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ после победы над «Монреалем» (5:4).

В третьем периоде встречи, которая прошла в ночь на 15 октября по московскому времени, россиянин ассистировал защитнику Джастину Холлу. По данным НХЛ, теперь у Овечкина 1690 (930 голов и 760 передач) очков за 1580 матчей регулярных чемпионатов. До рубежа 1700 баллов ему осталось набрать 10 очков.

Если Овечкин достигнет этой отметки, он станет десятым хоккеистом в истории лиги с таким результатом. Девятым является нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Россиянин занимает десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за все время. Ближайший игрок выше него — Марио Лемье, завершивший карьеру с 1723 очками. До показателя канадца Овечкину остается 33 балла.

В сезоне-2026/27 на счету 41-летнего форварда один гол и две результативные передачи в семи встречах. «Вашингтон» после игры с «Монреалем» имеет четыре победы в семи матчах регулярного чемпионата.