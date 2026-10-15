Овечкину осталось набрать 10 очков до отметки 1700 в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приблизился к отметке 1700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ после победы над «Монреалем» (5:4).
В третьем периоде встречи, которая прошла в ночь на 15 октября по московскому времени, россиянин ассистировал защитнику Джастину Холлу. По данным НХЛ, теперь у Овечкина 1690 (930 голов и 760 передач) очков за 1580 матчей регулярных чемпионатов. До рубежа 1700 баллов ему осталось набрать 10 очков.
Если Овечкин достигнет этой отметки, он станет десятым хоккеистом в истории лиги с таким результатом. Девятым является нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Россиянин занимает десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за все время. Ближайший игрок выше него — Марио Лемье, завершивший карьеру с 1723 очками. До показателя канадца Овечкину остается 33 балла.
В сезоне-2026/27 на счету 41-летнего форварда один гол и две результативные передачи в семи встречах. «Вашингтон» после игры с «Монреалем» имеет четыре победы в семи матчах регулярного чемпионата.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|3
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Питтсбург
|7
|3
|4
|7
|5
|Айлендерс
|6
|3
|3
|6
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|8
|0
|8
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|5
|2
|10
|2
|Оттава
|7
|5
|2
|10
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Флорида
|7
|3
|4
|8
|5
|Торонто
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|7
|3
|4
|7
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|7
|5
|2
|10
|2
|Виннипег
|6
|4
|2
|9
|3
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|4
|Миннесота
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|6
|5
|1
|11
|3
|Сиэтл
|7
|5
|2
|10
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|6
|3
|3
|6
|6
|Ванкувер
|8
|2
|6
|4
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
|15.10
|02:30
|Вашингтон – Монреаль
|5 : 4
|15.10
|04:30
|Колорадо – Даллас
|2 : 3 Б