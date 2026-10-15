Овечкину осталось две передачи до повторения рекорда Бэкстрема в «Вашингтоне»

Александр Овечкин сделал 760-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ и приблизился к клубному рекорду «Вашингтона».

В ночь на 15 октября «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ. На 13-й минуте третьего периода защитник Джастин Холл забил при счете 3:3. Голевую комбинацию начали Илья Протас и Александр Овечкин.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, эта передача стала для российского капитана «Кэпиталз» 760-й в регулярных чемпионатах. Рекорд клуба принадлежит бывшему партнеру Овечкина Никласу Бэкстрему, на счету которого 762 ассиста.

Чтобы повторить достижение шведского форварда, россиянину нужны еще две передачи. Три результативных паса позволят ему единолично возглавить клубный список. Все 760 передач Овечкин сделал в составе «Вашингтона», за который выступает с сезона-2005/06.

В матче с «Монреалем» у Овечкина одна передача, ни одного гола и ни одного броска в створ. После семи матчей сезона-2026/27 он набрал три (1+2) очка. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ у нападающего 1690 (930+760) очков.