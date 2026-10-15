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Овечкину осталось две передачи до повторения рекорда Бэкстрема в «Вашингтоне»

Антон Роговский
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Александр Овечкин сделал 760-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ и приблизился к клубному рекорду «Вашингтона».

В ночь на 15 октября «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ. На 13-й минуте третьего периода защитник Джастин Холл забил при счете 3:3. Голевую комбинацию начали Илья Протас и Александр Овечкин.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, эта передача стала для российского капитана «Кэпиталз» 760-й в регулярных чемпионатах. Рекорд клуба принадлежит бывшему партнеру Овечкина Никласу Бэкстрему, на счету которого 762 ассиста.

Александр Овечкин.У Овечкина украли гол? «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в результативном матче

Чтобы повторить достижение шведского форварда, россиянину нужны еще две передачи. Три результативных паса позволят ему единолично возглавить клубный список. Все 760 передач Овечкин сделал в составе «Вашингтона», за который выступает с сезона-2005/06.

В матче с «Монреалем» у Овечкина одна передача, ни одного гола и ни одного броска в створ. После семи матчей сезона-2026/27 он набрал три (1+2) очка. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ у нападающего 1690 (930+760) очков.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Овечкину осталось набрать 10 очков до отметки 1700 в НХЛ

НХЛ, расписание и результаты 16 октября: «Миннесота» — «Сент-Луис», «Тампа» — «Сиэтл» и другие матчи
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 8 6 2 12
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Питтсбург 7 3 4 7
5 Айлендерс 6 3 3 6
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 8 0 8 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 5 2 10
2 Оттава 7 5 2 10
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Флорида 7 3 4 8
5 Торонто 7 3 4 7
6 Баффало 7 3 4 7
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 6 1 5 4
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 7 5 2 10
2 Виннипег 6 4 2 9
3 Колорадо 7 4 3 9
4 Миннесота 7 4 3 9
5 Сент-Луис 6 3 3 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 6 2 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Эдмонтон 6 5 1 11
3 Сиэтл 7 5 2 10
4 Анахайм 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 6 3 3 6
6 Ванкувер 8 2 6 4
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
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16.10 02:00 Флорида – Ванкувер - : -
16.10 02:00 Торонто – Баффало - : -
16.10 02:00 Нью-Джерси – Рейнджерс - : -
16.10 02:00 Оттава – Айлендерс - : -
16.10 02:00 Тампа-Бэй – Сиэтл - : -
16.10 02:30 Детройт – Филадельфия - : -
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