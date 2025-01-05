Овечкину нужно два гола до повторения рекорда Ягра по победным шайбам в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Таким образом, на счету 39-летнего россиянина 133 победных гола в НХЛ. По этому показателю форвард занимает второе место в истории лиги, отставая от Яромира Ягра (135) на две шайбы.

Овечкин забросил 872 шайбы за карьеру в НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 22 шайбы.

В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (19+11) очков в 23 матчах НХЛ.