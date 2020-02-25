Овечкину нравится быть кумиром для молодых хоккеистов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как относится к тому, что является примером для подражания для многих молодых хоккеистов.

— Быть кумиров это хорошо. И у меня в детстве были кумиры, — признался Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Я старался быть похожим на кого-то из тех людей, кто мне нравился: как играл, как в жизни себя вел. Какие-то люди, которые достигали успехов, я хотел повторить то же самое.

Хорошо, что родители, тренеры ставят именно меня в пример. Потому что у меня ситуация была не такая легкая, как всем кажется. Было тяжело в финансовом плане, было тяжело, когда брат умер. Мы прошли через те сложности, которые закаляют характер.

У всех нелегкий путь. Легко быть не может. Пот, кровь и работа.