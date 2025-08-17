Хоккей
17 августа, 12:35

Овечкина включили в «Книгу рекордов России»

Павел Лопатко

Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина включили в «Книгу рекордов России» после того, как он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету 39-летнего форварда 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

«897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства. Овечкин не просто побил рекорд Гретцки — он уже переписал историю хоккея от имени России. Это не просто число — это годы тренировок, сотни игр, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновлённых его игрой. Александр Овечкин официально стал частью национальной истории», — сообщается в Telegram-канале «Книги рекордов России».

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и тем самым побил рекорд Гретцки.

Ранее московское «Динамо» объявило, что 22 августа проведет церемонию чествования Овечкина.

Источник: «Книга рекордов России»
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
  • Leonid Kikin

    И этот рекорд простоит еще не один десяток лет

    18.08.2025

  • Millwall82

    ну да, ну да. Встал вровень "с самым длинным блинным рулетом", "самое большое количество солонок в России", "самый большой рот", "наибольшее количество пчел на теле". Треш которые заслужили. И у Гинеса подобное. Но уже в масштабах планеты.

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    конечно нет бегущий через Антарктиду выступает за Россию а ваш Овечкин за чемпионат Северной Америки награда от США была бы как раз к месту похвала от президента США уже была...что вполне к месту вы можете им гордится как болельщик этого классного хоккеиста...что тоже вполне уместно у нас все перепутали и примазываются к чужему успеху все успехи Овечкина это успехи НХЛ... а не России но нам как видно все равно :grin:

    17.08.2025

  • shpasic

    это не то же самое, что россиянин, который больше всех шайб забросил в регулярном чемпионате НХЛ?

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    в чем смысл вопроса мне как на него ответить..=спасибо я уже пообедал?= уточните пожалуйста на данный вопрос ответ очевиден...конечно может

    17.08.2025

  • shpasic

    если какой-нибудь россиянин быстрее всех пересечёт на лыжах всю Антарктиду, то почему он не сможет попасть в книгу рекордов России?

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Овечкина включили в «Книгу рекордов России» ========================================= совсем спятили он в америке играет в НХЛ за клуб Вашингтон более 20 лет ...и не за Россию

    17.08.2025

