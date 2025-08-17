Овечкина включили в «Книгу рекордов России»

Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина включили в «Книгу рекордов России» после того, как он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету 39-летнего форварда 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

«897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства. Овечкин не просто побил рекорд Гретцки — он уже переписал историю хоккея от имени России. Это не просто число — это годы тренировок, сотни игр, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновлённых его игрой. Александр Овечкин официально стал частью национальной истории», — сообщается в Telegram-канале «Книги рекордов России».

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и тем самым побил рекорд Гретцки.

Ранее московское «Динамо» объявило, что 22 августа проведет церемонию чествования Овечкина.