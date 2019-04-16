Овечкина сравнили с Драго из фильма "Рокки". Эмоции болельщиков после драки со Свечниковым

Драка между форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым вызвала большлй резонанс.
Болельщики в социальных сетях оставляют сотни сообщений под видео инцидента, который произошел в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли между командами.
Фанаты спорят о том, кто прав и кто виноват, а также оставляют гифки, характеризующие этот эпизод или выражающие эмоции от увиденного.
Среди прочего, они говорят о разборке двух русских, а также приводят кадры из фильма "Рокки 4", где главным антагонистом является русский боксер-убийца Иван Драго.
Напомним, что Овечкин отправил Свечникова в тяжелый нокаут. Последний в результате не смог продолжить встречу.
16 апреля 2019 г.
That’s what happens when @ovi8 hangs out with @GGGBoxing pic.twitter.com/kBYtJKsc6M– Tom Loeffler (@TomLoeffler1) 16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.
My god, all those Carolina players need to buy that guy food for the rest of the playoffs pic.twitter.com/x4SZS8NVKB– Ryan Lee (@ryanlee2624) 16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.
Don Cherry watching 2 Russians fight in the playoffs. pic.twitter.com/t1vwRF27MA– 🇨🇦Pius G.🇺🇸 (@PiusGriffin) 16 апреля 2019 г.
16 апреля 2019 г.