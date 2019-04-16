Овечкина сравнили с Драго из фильма "Рокки". Эмоции болельщиков после драки со Свечниковым

Драка между форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым вызвала большлй резонанс.

Болельщики в социальных сетях оставляют сотни сообщений под видео инцидента, который произошел в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли между командами.

Фанаты спорят о том, кто прав и кто виноват, а также оставляют гифки, характеризующие этот эпизод или выражающие эмоции от увиденного.

Среди прочего, они говорят о разборке двух русских, а также приводят кадры из фильма "Рокки 4", где главным антагонистом является русский боксер-убийца Иван Драго.

Напомним, что Овечкин отправил Свечникова в тяжелый нокаут. Последний в результате не смог продолжить встречу.

My god, all those Carolina players need to buy that guy food for the rest of the playoffs pic.twitter.com/x4SZS8NVKB – Ryan Lee (@ryanlee2624) 16 апреля 2019 г.