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Овечкина рекомендовали к защите кандидатской диссертации по хоккею

15:42
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации.

Это произошло на специальном мероприятии в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ. Оппонентом 35-летнего Овечкина на предзащите выступил Виктор Горский.

После защиты научной диссертации Овечкин станет кандидатом педагогических наук.

«Мой вывод был такой: после незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите, — цитирует «Матч ТВ» Горского. — В конце было голосование, у нас в том числе было на удаленной связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались за».

Также Горский обозначил тему диссертации хоккеиста.

«Это сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России», — отметил Горский.

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного чемпионата). В общей сложности он забросил 730 шайб — шестой результат в истории лиги.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1374968_Ovechkin_v_shage_ot_zashhity_kandidatskoj_dissertacii?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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