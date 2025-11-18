Овечкина признали второй звездой матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1), сообщает пресс-служба лиги.

40-летний россиянин забил победный гол своей команды. В сезоне-2025/26 в 19 матчах он набрал 15 (6+9) очков.

Первой звездой матча стал вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 30 бросков в створ из 31, а третьей — форвард «Кэпиталз» Мэтт Рой, который забил гол.