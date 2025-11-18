Хоккей
Сегодня, 06:14

Овечкина признали второй звездой матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1), сообщает пресс-служба лиги.

40-летний россиянин забил победный гол своей команды. В сезоне-2025/26 в 19 матчах он набрал 15 (6+9) очков.

Первой звездой матча стал вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 30 бросков в створ из 31, а третьей — форвард «Кэпиталз» Мэтт Рой, который забил гол.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 19 10 9 22
5 Коламбус 19 10 9 22
6 Рейнджерс 20 10 10 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 12 9 24
2 Детройт 19 11 8 23
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Оттава 19 9 10 22
5 Флорида 19 10 9 21
6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Миннесота 20 9 11 22
6 Юта 18 10 8 21
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 20 10 10 24
2 Анахайм 18 11 7 23
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Вегас 18 8 10 22
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Ванкувер 21 9 12 20
7 Сан-Хосе 19 8 11 19
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 03:00 Флорида – Ванкувер 8 : 5
18.11 03:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 1
18.11 03:00 Баффало – Эдмонтон 5 : 1
18.11 03:00 Бостон – Каролина 1 : 3
18.11 03:30 Коламбус – Монреаль 4 : 3 Б
18.11 06:00 Анахайм – Юта - : -
Все результаты / календарь

