Овечкина признали третьей звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»

Российский нападающий Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:6), сообщает пресс-служба лиги.

40-летний россиянин оформил дубль.

Первой звездой признали 25-летнего американского нападающего «Монреаля» Коула Кофилда, который забил два гола. Второй звездой был признан 26-летний канадский форвард «Канадиенс» Ник Сузуки, у которого 3 (1+2) очка.

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