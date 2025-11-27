Овечкина признали первой звездой матча «Вашингтон» — «Виннипег»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).

40-летний форвард забил гол. В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 22 (11+11) очка в 24 матчах.

Второй звездой матча стал канадский нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл, на счету которого гол. Третьей звездой признали другого канадского форварда «Кэпиталз» — Джейкоба Чикрана, забросившего шайбу.