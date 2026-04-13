Овечкина признали первой звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0), сообщает пресс-служба лиги.

40-летний россиянин сделал результативный пас.

Второй звездой признали 29-летнего канадского вратаря «Вашингтона» Логана Томпсона, который отразил все 24 броска в створ.

Третьей звездой был признан автор дубля в ворота гостей — 25-летний канадский нападающий Коннор Макмайкл.

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