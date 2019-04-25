Игроков "Вашингтона" Дмитрия Орлова, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова вызвали в сборную России, сообщает Твиттер команды. "Кэпиталз" сегодня проиграл "Каролине" в 7-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:4 2ОТ).

Сегодня сборная России в Риге проведет второй матч против Латвии в рамках Еврочелленджа.