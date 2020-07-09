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Овечкин заявил, что у него выработался иммунитет по отношению к хейтерам

9 июля 2020, 16:32
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото peopletalk.ru.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото peopletalk.ru.
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как он реагирует на хейтеров.

«У меня давно выработался иммунитет по отношению к хейтерам!- цитирует Овечкина peopletalk.ru. — Сегодня ты хороший, завтра плохой, всем не угодить, поэтому я просто не обращаю внимания».

Супруга хоккеиста Анастасия Шубская добавила: «Я предпочитаю блокировать недоброжелателей, делая их жизнь проще: нет раздражителя — нет негативных эмоций».

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков.

Дополнительная информация:

https://peopletalk.ru/article/eksklyuziv-aleksandr-ovechkin-i-nastasiya-shubskaya-my-dostroili-dom-posadili-derevo-i-rodili-syna/

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