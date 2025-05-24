Овечкин: «Очень рад вернуться домой после напряженного сезона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой прилет в Россию.

«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», — приводит слова Овечкина Telegram-канал его команды.

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).

В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).