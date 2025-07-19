Овечкин заявил, что откроет музей в своей академии

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей академии.

— Я надеюсь, что через полтора года будет готова академия. Мой музей будет в ней. Будет много экспонатов разных игроков. Это все делается для болельщиков и людей. В детстве я мечтал сфотографироваться с Ларионовым и Фетисовым. Хорошо, что это получилось, — сказал Овечкин.

В субботу, 19 июля прошла торжественная церемония открытия хоккейной площадки на Онежской улице в родном районе Овечкина. Ее реконструировали партнеры Александра из компании FONBET.