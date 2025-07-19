Овечкин заявил, что не вел переговоры по контракту с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал потенциальное продление соглашения с клубом.

— Были ли переговоры по контракту с «Вашингтоном»? Нет, — сказал Овечкин.

Контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.

Форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

В субботу, 19 июля прошла торжественная церемония открытия хоккейной площадки на Онежской улице в родном районе Овечкина. Ее реконструировали партнеры Александра из компании FONBET.