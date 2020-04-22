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Овечкин заявил, что не менял свой режим питания во время карантина

20:40
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Russian Machine Never Breaks.
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Russian Machine Never Breaks.
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что его режим питания на карантине не изменился. Сезон в НХЛ прерван из-за коронавируса.

-На карантине я не менял свое питание. Как ел все подряд, так и продолжаю. Моя жена очень хорошо готовит. Иногда меня балует. Больше всего я люблю биточки и борщ, который Настя (супруга Овечкина — Прим. «СЭ») готовит, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

34-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

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