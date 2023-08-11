Овечкин заявил, что не будет заставлять сына заниматься хоккеем

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» рассказал о будущем сына Сергея в хоккее.

— Ваш старший сын Сергей уже катается на коньках. Планируете в будущем отдавать его в какую-то хоккейную школу? Может, «Динамо»?

— Мы скоро улетаем в Америку — большую часть времени он будет проводить там. Будем думать, смотреть. Понимаем, что ребенку четыре года — и настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если мальчику нравится — пусть занимается. Когда подрастет — уже будет видно.

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