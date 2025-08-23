Овечкин заявил, что хотел бы и дальше получать удовольствие от хоккея

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стремится выступать на высоком уровне и получать удовольствие от игры.

«Какая цель в жизни сейчас, когда выиграны почти все титулы? Продолжать играть, получать удовольствие», — цитирует 39-летнего форварда ТАСС.

Контракт нападающего с «Вашингтоном» действует до июня 2026 года.

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету россиянина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Овечкин в 2018 году вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (в 2008, 2012 и 2014 годах).