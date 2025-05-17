Овечкин заявил, что еще не думал о завершении карьеры в НХЛ после сезона-2025/26

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что еще не думал о завершении карьеры в НХЛ после сезона-2025/26.

Контракт 39-летнего россиянина с клубом действует до лета 2026 года.

«Честно говоря, я еще об этом не думал, но посмотрим, что будет. Очевидно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы хорошо выступать в следующем сезоне. В первую очередь, в 40 лет мне нужно будет попадать в состав, хорошо кататься. Самое главное — сделать все правильно, когда я вернусь домой. Надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом начать все заново. Это самое сложное, но я сделаю все, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — приводит журналист Том Гулитти слова Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2024/25 россиянин установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Он забил 897 голов, а предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки — 894.

В Кубке Стэнли-2025 «Вашингтон» дошел до второго раунда, в котором уступил «Каролине» со счетом 1-4 в серии.

В марте 2024 года Овечкин в интервью «СЭ» заявил, что раздумывает об уходе из «Вашингтона» после сезона-2025/26 и рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо».