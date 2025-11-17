Овечкин: «Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру. Я бы хотел еще поиграть за «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем будущем в хоккее.

«Мне все еще нравится хоккей, моя страсть не угасает. Важно получать удовольствие от игры, пока есть такая возможность. Я бы хотел еще поиграть за «Динамо». Может, провести парочку матчей. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — сказал хоккеист в подкасте Hockey Lifers.

На счету 40-летнего россиянина 902 гола и 735 результативных передач в 1509 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард набрал 147 (77+70) очков в 161 игре.

Овечкин является воспитанником «Динамо». «Вашингтон» выбрал хоккеиста под общим первым номером на драфте НХЛ 2004 года.