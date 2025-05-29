В Северной Америке сообщили: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

«Вашингтон» в электронном письме владельцам абонементов сообщил, что сезон-2025/26 станет последним для нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) сообщил журналист The Hockey Writers Тони Уолак, а его издание и ряд других известных североамериканских СМИ опубликовали подобную информацию на сайтах и в соцсетях.

Следующий год станет последним в контракте капитана «Кэпиталз», который был подписан в 2021 году.

В марте 2024-го Овечкин в интервью «СЭ» заявил, что раздумывает об уходе из «Вашингтона» после сезона-2025/26 и рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо».

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли-2025 во втором раунде. В плей-офф НХЛ Овечкин отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах — против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).

В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин (897 шайб) побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894).