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Овечкин запускает хештег «Карлсона — на Норриса»

08:54
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин объявил, что запускает в соцсетях хэштег, посвященный защитнику команды Джону Карлсону. В матче с «Калгари» (5:3) Карлсон забросил две шайбы. Он лидирует в списке бомбардиров НХЛ, имея в активе 20 (5+15) очков.

— «Джонни — на «Норриса». Такой хэштег сегодняшнего утра, — сказал Овечкин, слова которого опубликовал Twitter NBC.

Джеймс Норрис Трофи — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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