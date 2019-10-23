Овечкин запускает хештег «Карлсона — на Норриса»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин объявил, что запускает в соцсетях хэштег, посвященный защитнику команды Джону Карлсону. В матче с «Калгари» (5:3) Карлсон забросил две шайбы. Он лидирует в списке бомбардиров НХЛ, имея в активе 20 (5+15) очков.
Gr8 call @ovi8 #Johnny4Norris pic.twitter.com/KwERKFDXIg— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 23, 2019
— «Джонни — на «Норриса». Такой хэштег сегодняшнего утра, — сказал Овечкин, слова которого опубликовал Twitter NBC.
Джеймс Норрис Трофи — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.
Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.
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