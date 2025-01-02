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Сегодня, 12:20

Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Североамериканское издание Sportsnet представило рейтинг лучших хоккеистов XXI века.

Список возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На втором месте расположился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

В первую десятку рейтинга вошли еще двое россиян — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк (7-е место) и нападающий «Тампы» Никита Кучеров (8-е место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-ю строчку.

Топ-10 рейтинга лучших игроков XXI по версии Sportsnet:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

4. Никлас Лидстрем;

5. Мартин Бродо;

6. Натан Маккиннон («Колорадо»);

7. Павел Дацюк;

8. Никита Кучеров («Тампа»);

9. Патрик Кейн («Детройт»);

10. Виктор Хедман («Тампа»).

За свою карьеру в НХЛ 39-летний Овечкин забил 870 голов. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран. 24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
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1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 37 22 15 46
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 38 16 22 38
6 Филадельфия 38 17 21 38
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 37 15 22 34
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 38 23 15 50
3 Колорадо 38 23 15 46
4 Даллас 36 22 14 45
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
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1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
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