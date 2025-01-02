Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet
Североамериканское издание Sportsnet представило рейтинг лучших хоккеистов XXI века.
Список возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На втором месте расположился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Тройку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
В первую десятку рейтинга вошли еще двое россиян — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк (7-е место) и нападающий «Тампы» Никита Кучеров (8-е место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-ю строчку.
Топ-10 рейтинга лучших игроков XXI по версии Sportsnet:
1. Сидни Кросби («Питтсбург»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
4. Никлас Лидстрем;
5. Мартин Бродо;
6. Натан Маккиннон («Колорадо»);
7. Павел Дацюк;
8. Никита Кучеров («Тампа»);
9. Патрик Кейн («Детройт»);
10. Виктор Хедман («Тампа»).
За свою карьеру в НХЛ 39-летний Овечкин забил 870 голов. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|37
|22
|15
|46
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|38
|16
|22
|38
|6
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|37
|15
|22
|34
|8
|Баффало
|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|27
|12
|55
|2
|Миннесота
|38
|23
|15
|50
|3
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|4
|Даллас
|36
|22
|14
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|6
|Юта
|37
|16
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|37
|18
|19
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|36
|15
|21
|34
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|2.01
|02:00
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|3 : 0