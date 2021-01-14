Овечкин занял третье место по количеству проданных свитеров за 2020 года
20:27
Национальная хоккейная лига подвела итог продажи атрибутики за 2020 год.
Чащи всего болельщики покупали свитера с фамилией капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место по популярности занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На третьей строчке расположился лидер «Вашингтона» Александр Овечкин.
В десятку самых популярных игроков также попал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он занял девятое место по количеству проданных джерси.
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