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Овечкин занял третье место по количеству проданных свитеров за 2020 года

20:27
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига подвела итог продажи атрибутики за 2020 год.

Чащи всего болельщики покупали свитера с фамилией капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Второе место по популярности занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На третьей строчке расположился лидер «Вашингтона» Александр Овечкин.

В десятку самых популярных игроков также попал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он занял девятое место по количеству проданных джерси.

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