Овечкин занял 54-е место в рейтинге лучших атлетов XXI века по версии ESPN

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял 54-е место в списке лучших атлетов XXI века по версии ESPN.

Американское издание пока опубликовало два списка из 25 спортсменов — от 50-го до 100-го места.

Помимо Овечкина из хоккеистов в рейтинг попал только форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который занял 98-е место.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.