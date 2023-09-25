Овечкин занял 30-е место в списке лучших игроков по версии NHL Network

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NHL Network опубликовал новую часть лучших игроков НХЛ с 21 по 30 место.

30-е место занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин расположился на 21-й строчке.

Также в список попали Эрик Карлссон («Питтсбург»), Расмус Далин («Баффало»), Тэйдж Томпсон («Баффало»), Эллиас Петтерсон («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Виктор Хедман («Тампа») и Александр Барков («Флорида»).