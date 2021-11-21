Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин забросил вторую шайбу в матче «Сан-Хосе» — «Вашингтон»

09:05
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).

Также 36-летний нападающий отметился результативной передачей в прошедшей встрече.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 29 (14+15) очков в 19 играх.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Если Гинера выдавливают из ЦСКА, позовите его в «Спартак»! Мнение Рабинера
Для убивших кота Кузю живодеров потребовали максимальный срок
0
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика