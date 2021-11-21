Овечкин забросил вторую шайбу в матче «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
09:05
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).
Также 36-летний нападающий отметился результативной передачей в прошедшей встрече.
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 29 (14+15) очков в 19 играх.
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