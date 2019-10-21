Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне. Видео

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата принимает «Вашингтон», в середине третьего периода счет 2:3. На 44-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин. Ассистентами выступили Джон Карлсон и Михал Кемпны. Россиянин набрал 10 (6+4) очков в 10 встречах. Это его 664-й гол в НХЛ.

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