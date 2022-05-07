Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2021/22

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

36-летний россиянин отличился в большинстве в середине третьего периода, сделав счет 4:1 в пользу «Столичных». Он забросил в привычном стиле броском из «офиса».

Овечкин в этой встрече также отдал голевую передачу. Для него это первый гол в этом плей-офф.