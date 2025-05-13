Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии с «Каролиной»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

39-летний россиянин отличился на 53-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:3. Это первое набранное очко нападающего в серии с «Харрикейнз».

На данный момент на счету Овечкина 6 (5+1) очков в 9 матчах текущего плей-офф.