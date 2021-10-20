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Овечкин забросил шайбу в 1200 матче в НХЛ. Видео

05:31

«Вашингтон» обыграл «Колорадо» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 1200-й в североамериканской карьере.

В концовке встречи Овечкин со своей половины поразил пустые ворота соперника и установил окончательный счет.

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Евгений Козинов все материалы автора
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