Овечкин забросил шайбу в 1200 матче в НХЛ. Видео
05:31
«Вашингтон» обыграл «Колорадо» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 1200-й в североамериканской карьере.
В концовке встречи Овечкин со своей половины поразил пустые ворота соперника и установил окончательный счет.
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