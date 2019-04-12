03:24 | Хоккей — НХЛ

Овечкин забросил первую шайбу в Кубке Стэнли-2018/19. Видео

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Каролины". В концовке первого период он реализовал большинство и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Для россиянина это первый гол в Кубке Стэнли нынешнего сезона. Напомним, что "Вашингтон" - действующий победитель турнира. В финале минувшего сезона команда обыграла "Вегас" (4-1) в серии.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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