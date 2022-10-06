Овечкин забросил первую шайбу в этой предсезонке НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в предсезонном матче НХЛ против «Детройта».

На последней минуте встречи счет стал 4:2 в пользу «Кэпиталз». 37-летний россиянин забросил шайбу в пустые ворота. Для него это первый гол в этой предсезонке.

Ранее в этой встрече Овечкин сделал голевую передачу.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Вашингтон» в стартовом матче сыграет с «Бостоном» (13 октября), а «Детройт» встретится с «Монреалем» (15 октября).