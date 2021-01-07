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Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке «Вашингтона». Видео

09:45
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на тренировке команды забросил эффектную шайбу, бросив по воротам между коньков.

«Ови показывает фокусы», — говорится в сообщении клуба с видео голом.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл первый для себя и клуба Кубок Стэнли.

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