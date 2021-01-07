Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке «Вашингтона». Видео
09:45
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на тренировке команды забросил эффектную шайбу, бросив по воротам между коньков.
«Ови показывает фокусы», — говорится в сообщении клуба с видео голом.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл первый для себя и клуба Кубок Стэнли.
Ovi got tricks ? pic.twitter.com/0NA7YK2NW8— Washington Capitals (@Capitals) January 6, 2021
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