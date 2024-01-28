Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне-2023/24.

38-летний форвард отличился за две минуты до конца третьего периода матча регулярного чемпионата против «Далласа».

Теперь у Овечкина 831 заброшенная шайба за 1391 матч в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Отставание Овечкина от канадца сократилось до 63 шайб.