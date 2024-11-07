Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

На 11-й минуте третьего периода 39-летний россиянин вывел «Кэпиталз» вперед — 3:2. Ассистировал ему Дилан Строум.

Для Овечкина этот гол стал 8-м в текущем сезоне и 861-м за карьеру в североамериканской лиге.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ он занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.