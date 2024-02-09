Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 17-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 11-й гол в текущем сезоне.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

Всего на его счету теперь 833 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги. Больше только у Уэйна Гретцки — 894.