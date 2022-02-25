Овечкин забросил 32-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 19-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 32-й в текущем сезоне и 762-й в карьере.

Ассистировал Овечкину соотечественник Евгений Кузнецов. Он сделал 34-ю голевую передачу.