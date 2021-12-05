Овечкин забросил 750-ю шайбу за «Вашингтон» в НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Коламбусом».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 24-й минуте и сделал счет 2:0. Эта шайба стала для 36-летнего россиянина 750-й в НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место в истории лиги.

На данный момент Овечкин набрал 39 (20+19) очков в 25 матчей.