Овечкин забросил 750-ю шайбу за «Вашингтон» в НХЛ
04:16
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Коламбусом».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 24-й минуте и сделал счет 2:0. Эта шайба стала для 36-летнего россиянина 750-й в НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место в истории лиги.
На данный момент Овечкин набрал 39 (20+19) очков в 25 матчей.
Right on the money pic.twitter.com/12u3mSmVt9— Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2021
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